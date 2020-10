Solocal group : Lancement du regroupement des actions

(CercleFinance.com) - Solocal Group annonce les modalités de mise en oeuvre du regroupement de ses actions par échange d'une action nouvelle contre cent anciennes, 'ajustement technique sans impact sur la valeur des titres détenus en portefeuille par les actionnaires'.



Le groupe de services de renseignement précise que l'opération de regroupement débutera le 22 octobre et que la prise d'effet du regroupement (radiation des actions existantes et cotation des nouvelles) aura lieu le 24 novembre.



Les actionnaires qui ne détiendraient pas un nombre d'actions correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions formant rompus afin d'obtenir un multiple de 100 jusqu'au 23 novembre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel