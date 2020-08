Solocal group : Départ du directeur général en octobre

(CercleFinance.com) - Solocal annonce qu'Éric Boustouller quittera sa direction générale le 4 octobre, décision dans la continuité des discussions menées avec les créanciers dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière et de la recomposition de l'actionnariat.



Pierre Danon, président du conseil d'administration, assurera la direction générale de l'entreprise à compter du 5 octobre. Par ailleurs, il pilotera la mise en oeuvre de l'augmentation de capital qui interviendra au cours du mois de septembre.



Par ailleurs, Philippe de Verdalle, associé de Weinberg Capital Partners et directeur général du fonds Nobel, a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du comité des rémunérations et des nominations le 28 août.



