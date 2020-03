Solocal group : Cession de QDQ Media en Espagne

(CercleFinance.com) - Solocal annonce la cession de sa filiale QDQ Media à AS Equity Partners, permettant au groupe de 'se concentrer sur ses activités stratégiques et sa nouvelle offre de services digitaux à destination des PMEs et des grands comptes en France'.



Agence de marketing digital opérant en Espagne, QDQ Media a enregistré un chiffre d'affaires de 22,9 millions d'euros en 2019 et compte environ 300 employés. Sa marge d'EBITDA récurrent était significativement inférieure à celle de Solocal.



Le groupe de services de renseignement précise que le produit de la vente n'aura pas d'impact significatif sur sa position de trésorerie et son niveau d'endettement. Les objectifs financiers annoncés par Solocal pour 2020 restent inchangés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOLOCAL GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok