Ses imagotag : Un géant mondial de l'ameublement choisit les solutions de SES-imagotag, le titre progresse

(BFM Bourse) - Le spécialiste des étiquettes électroniques annonce avoir conclu un accord avec "le plus grand distributeur de meubles au monde" pour déployer ses solutions dans les 110 magasins de ce détaillant, basés dans 6 pays européens. Le titre bénéficie aussi d'une note positive de Berenberg qui confirme sa recommandation à l'achat, avec un objectif de cours dépassant les 200 euros.

Après avoir été dans la tourmente fin juin avec les attaques de Gotham City Research, SES-imagotag retrouve de l'allant depuis le début du mois de juillet. Le spécialiste des étiquettes électroniques enchaîne les succès commerciaux et celui annoncé ce mardi matin est non négligeable compte tenu de la potentielle identité de l'entreprise.

SES-imagotag indique avoir signé un contrat avec "le plus grand distributeur mondial de meubles", qui plus est d’origine suédoise, pour déployer sa plateforme d'informatique dématérialisée Vusion IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes. La première tranche de cet accord concernera 110 magasins basés dans 6 pays européens de l'enseigne. Si le nom de ce géant de l'ameublement n'est pas donné, la description du groupe ressemble à s'y méprendre à Ikea.

Le groupe français explique que le détaillant en question a pris la décision de déployer dans ses magasins les solutions proposées par SES-imagotag, sur la base "d'un partenariat fructueux" forgé entre les deux sociétés au cours des dernières années. SES-imagotag et le géant mondial de l'ameublement ont ainsi collaboré pour développer une solution qui réponde aux besoins spécifiques du détaillant en matière de matériel et de logiciel.

"Les solutions développées par SES-imagotag joueront un rôle clé dans la numérisation des magasins du détaillant, permettant une transformation numérique plus rapide vers une de livrer la plupart des commandes en ligne à partir des magasins physiques", indique le groupe français.

A la Bourse de Paris, le marché apprécie cette annonce, SES-imagotag progressant de 7,3% à 132,80 euros et occupe la tête du SBF 120, vers 10h50.

Une note d'analyste favorable

Le titre du fabricant d'étiquettes intelligentes bénéficie aussi d'une note positive de Berenberg, qui confirme sa recommandation à l'achat avec un nouvel objectif de cours de 215 euros, contre 175 euros précédemment. Cette cible assignée par le bureau d'études fait apparaître un potentiel de hausse de 62%, en prenant en compte la hausse du jour et de 73% par rapport au cours de clôture de lundi soir, de 123,80 euros.

Cité par Cerclefinance, Berenberg avait brièvement placé "sous revue" sa recommandation sur le titre du groupe français, à la suite de la publication fin juin, d'un rapport au vitriol du fonds américain Gotham City Research. Ce dernier accusait SES-imagotag d'avoir publié des rapports financiers "trompeurs, incorrects et déficients" entre 2020 et 2022.

Pour le bureau d'études, le groupe français a très bien négocié cet épisode compliqué et a estimé qu'il avait répondu efficacement aux accusations du fonds à découvert. "Les investisseurs doivent se préparer à un retour en force des acheteurs sur la valeur", abonde Berenberg. D'autant plus qu'il loue la position attrayante du groupe sur le marché très peu pénétré des étiquettes électroniques pour rayonnages.

L'intermédiaire financier s'attend à ce que le contrat conclu avec Walmart aux Etats-Unis pousse d'autres détaillants à adopter la technologie du groupe français.

Un premier semestre historique

Début juillet, le spécialiste des étiquettes électroniques avait annoncé plusieurs succès commerciaux aux Etats-Unis, dont la signature d'un contrat avec l'une des plus grandes chaînes américaines de magasins de proximité. En tout, ce seront près 6.000 magasins qui seront équipés des solutions SES-imagotag en Amérique du Nord.

SES-imagotag qui prévoit de publier son chiffre d'affaires du 1er semestre le 27 juillet prochain, a aussi déjà donné quelques précisions sur l'orientation de la marche de ses affaires en marge d'une de ses réponses aux accusations formulées à son encontre par Gotham City, fin juin. Le groupe français avait alors annoncé que le premier semestre 2023 sera "le meilleur semestre historique de la société", avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé d’environ +30% en ligne avec ses prévisions annuelles. L'entreprise prévoit toujours de réaliser des ventes annuelles de l'ordre de 800 millions d'euros.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse