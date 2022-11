Ses imagotag : Stifel remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur SES-imagotag avec un objectif de cours relevé de 128 à 160 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 30% pour le titre du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles.



Le broker juge 'bien conçu' le plan stratégique 2027 présenté par le groupe, 'ni trop agressif, ni trop prudent'. Selon lui, ce plan 'parfaitement réalisable donne de la visibilité aux investisseurs et engage l'équipe de direction'.



Après cette annonce, Stifel ajuste ses chiffres et sa valorisation pour SES-imagotag. Surtout, il se dit 'optimiste que la capitalisation de marché pourrait atteindre environ cinq milliards d'euros en 2026'.



