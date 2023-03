Ses imagotag : Stifel relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel confirme son opinion 'achat' sur le titre SES-imagotag, avec un objectif de cours relevé de 160 à 175 euros.



Selon le bureau d'analyses, la baisse du cours de l'action la semaine dernière offre un excellent point d'entrée.



Stifel estime que SES-imagotag constitue une histoire de croissance unique avec +80% d'EBITDA en 2022 et en 2023, et un taux de croissance annuel moyen de 50% pour la période 2022-27.



'SES-imagotag est le leader mondial de son industrie avec une part de marché très solide de 50%, une avance technologique confortable et de l'innovation capacités qui rendront difficile pour les concurrents de suivre le rythme', souligne l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.