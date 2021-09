Ses imagotag : Stifel initie la couverture du titre à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel initie la couverture de SES-imagotag à 'achat' avec un objectif de cours de 64 euros.



L'analyste estime que SES-imagotag évolue dans un marché de niche attractif avec des perspectives de croissance portées par le dynamisme du marché américain (700 M$).



'Avec sa position de leader (environ 50 % de parts de marché), SES-imagotag est bien placé sur le plan opérationnel pour continuer à dominer le marché dans les années à venir et atteindre 771 ME de chiffre d'affaires d'ici 2023', souligne Stifel.



Le broker met d'ailleurs en avant 'l'important potentiel de revalorisation du titre'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.