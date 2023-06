Ses imagotag : Stifel confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre SES-imagotag, avec un objectif de cours inchangé de 190 euros.



L'analyste rappelle que la cotation du spécialiste mondial des étiquettes électroniques a été suspendue hier après la publication d'un rapport de Gotham City Research qui attaquait SES-imagotag sur plusieurs points.



Stifel fait savoir qu'il n'a pas été convaincu par les arguments avancés, qu'ils concernent l'activité, le business modèle ou encore le contrat Walmart.



Ainsi, 'nous pensons que la stratégie et le business model de SES-imagotag restent totalement pertinents'. Quant au contrat Walmart, 'même sans les détails, nous avons suffisamment d'éléments pour le considérer comme rentable', ajoute Stifel.



L'analyste reconnaît seulementne pas être en mesure de commenter les soupçons d'irrégularités comptables soulevés par Gotham City Research.



'Nous ne sommes pas les commissaires aux comptes du groupe. Par conséquent, en l'absence d'autres informations, nous supposons que les comptes certifiés par les auditeurs sont exacts et notre recommandation et notre objectif de prix restent donc inchangés', conclut l'analyste.





