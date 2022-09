Ses imagotag : Signe un accord avec Fnac Darty

(CercleFinance.com) - SES-imagotag et Fnac Darty annoncent un accord pour la digitalisation de plus de 200 magasins en France, Belgique, Espagne et Portugal.



Après avoir équipé ces dernières années une quarantaine de magasins en Espagne en étiquettes électroniques et solutions digitales, le Groupe accélère sa transformation digitale grâce à la technologie SES-imagotag.



En France, plus de 110 magasins Fnac et Darty vont ainsi adopter la plateforme VUSION, avant fin 2022, connectant dans le cloud l'ensemble de leurs étiquettes électroniques.



Plus de soixante-dix magasins Fnac et Vanden Borre seront aussi équipés courant 2022 au Portugal et en Belgique.



