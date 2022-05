Ses imagotag : SESIM va devenir actionnaire direct

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES-imagotag a été informé que SESIM a notifié à BOE Technology (HK) et BOE Smart Retail son exercice d'une option permettant à SESIM de devenir actionnaire direct de SES-imagotag en se retirant de la holding BOE Smart Retail.



En 2017, le management de SES-Imagotag, réuni au sein de SESIM, et BOE sont devenus co-actionnaires de BOE Smart Retail HK qui a ensuite pris le contrôle de SES-imagotag et qui en détient, à ce jour, 60,2% du capital du spécialiste de l'étiquetage électronique.



Leur pacte d'actionnaires prévoyait la mise en oeuvre d'une disposition visant à permettre à SESIM de devenir un actionnaire direct de SES-imagotag. Des discussions sont en cours entre les parties pour mettre en oeuvre cette option.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.