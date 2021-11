Ses imagotag : Renouvellement du contrat avec Sephora

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui renouveler son contrat avec Sephora afin de remplacer les étiquettes électroniques déployées en 2015 par des nouvelles étiquettes 'VUSION' d'ici décembre 2021.



La solution VUSION permet de transformer les magasins physiques en véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs, explique SES-imagotag.



Sephora pourra ainsi continuer d'optimiser son expérience client en magasin, et de renforcer son agilité opérationnelle grâce à une automatisation et un pilotage central des informations sur l'ensemble des solutions de SES-imagotag.



SES-imagotag assurera par ailleurs la collecte et le recyclage des anciennes étiquettes électroniques, conformément à sa politique ambitieuse de réduction de l'empreinte carbone.



