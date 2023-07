Ses imagotag : Réagit à la 2e partie du rapport Gotham City

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir pris connaissance de la deuxième partie de la publication de Gotham City parue ce matin qui, selon SES-imagotag, 'ne contient rien de plus que la poursuite d'accusations fausses et délibérément trompeuses'.



'Comme pour la première publication parue le 22 juin, cette deuxième partie contient de nombreuses et grossières inexactitudes qui ont pour seule fin de manipuler et tirer profit d'une éventuelle baisse du cours de l'action SES-imagotag', ajoute la société



SES-imagotab précise qu'elle publiera dans les prochains jours une réfutation tout aussi complète et détaillée de cette seconde publication.



La Société confirme avoir notifié l'Autorité des Marchés Financiers des nombreux manquements commis par Gotham City à sa réglementation et déposé plainte, ce jour, auprès du Parquet National Financier, notamment pour diffusion d'informations fausses et trompeuses.



