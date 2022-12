Ses imagotag : Prochaine entrée dans le SBF 120

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles SES-imagotag annonce son entrée dans le SBF 120, l'indice regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière.



Cette décision, prise par le conseil scientifique des indices à la suite de la révision trimestrielle des indices Euronext Paris en date du 8 décembre, sera effective à compter du 16 décembre après la clôture du marché.



'Notre entrée dans l'indice SBF 120 salue quant à elle l'augmentation de la capitalisation boursière du groupe, tirée par la croissance de nos activités et l'amélioration de notre rentabilité', commente son PDG Thierry Gadou.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel