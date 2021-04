Ses imagotag : Placement accéléré d'actions par BOE

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce que son actionnaire majoritaire BOE Smart Retail HK a cédé 1,3 million d'actions ordinaires le 8 avril, par voie d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels à un prix de 44 euros par action, ramenant ainsi sa participation à 60,2%.



Cette opération a été réalisée dans le seul but d'accroître la liquidité du titre SES-imagotag et d'élargir la base actionnariale à de nouveaux investisseurs. Le flottant s'est ainsi accru d'un tiers, passant de 24% à 32% du capital de la société.



BOE Smart Retail HK a fait connaître son intention de ne pas procéder à des cessions d'actions SES-imagotag pendant une période se terminant 90 jours après la date de règlement-livraison de l'émission, sous réserve de certaines exceptions usuelles.



