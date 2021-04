Ses imagotag : Partenariat stratégique avec Hornbach

(CercleFinance.com) - SES-imagotag, spécialiste français des étiquettes électroniques pour magasins, annonce la création d'un partenariat stratégique avec Hornbach, une des principales enseignes allemandes de bricolage et d'équipement de la maison.



Cette collaboration a pour objectif le déploiement, dans ses magasins, de Captana, la nouvelle solution de monitoring en temps réel des rayons, de reconnaissance des produits et de détection automatique de ruptures développée par SES-imagotag.



'En utilisant Captana, Hornbach va pouvoir bénéficier de la meilleure technologie de reconnaissance optique de produits du marché grâce à ses fonctionnalités de vision par ordinateur, d'intelligence artificielle et de machine learning', explique la société.



