Ses imagotag : Nouveau contrat avec Jysk pour deux pays

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce que la chaine de distribution d'ameublement Jysk a décidé de lancer sa solution VUSION dans deux pays supplémentaires, à savoir les Pays-Bas et la Belgique, représentant en tout 152 nouveaux magasins.



'Avec déjà plus de 1500 magasins en Europe équipés de la technologie développée par SES-imagotag, Jysk aura désormais l'opportunité de numériser encore davantage ses points de vente par l'adoption de la plateforme IoT Cloud VUSION', indique le groupe.



'L'enseigne scandinave sera en mesure d'économiser du temps consacré par ses employés à des tâches sujettes aux erreurs et fastidieuses, leur permettant de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée et au service des clients', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel