Ses imagotag : Mis à l'honneur pour sa performance RSE

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui avoir reçu la certification ' Or ' décernée par EcoVadis, pour sa performance RSE.



Plateforme collaborative mondiale de référence pour l'évaluation des performances RSE, EcoVadis a évalué 85 000 entreprises à travers le monde et SES-imagotag s'est classé parmi les 3 % les mieux notés.



Le Groupe a été évalué au regard de la qualité de ses actions et de ses politiques en matière de droits de l'Homme et du travail, de déontologie, d'approvisionnement durable et d'environnement.



' Cette certification confirme le leadership de SES-imagotag et l'avance dans sa contribution pour l'avènement d'un commerce durable. Cet objectif est notre raison d'être et il s'avère fondamental pour notre société et notre planète ', a réagi Thierry Gadou, p.d.-g. de SES-imagotag.



