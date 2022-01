Ses imagotag : Le titre grimpe après une publication solide

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre du spécialiste des étiquettes électroniques pour le commerce SES-imagotag grimpait en Bourse vendredi après avoir fait état de ventes 'record' au titre de son quatrième trimestre et de l'exercice 2021.



Sur les trois derniers mois de l'année, son chiffre d'affaires s'est établi à 132,3 millions d'euros, soit une croissance de 34% d'une année sur l'autre.



Au total, sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires a bondi de 46% à 422,6 millions d'euros, un niveau bien supérieur à son objectif de 400 millions.



'De notre point de vue, SES-imagotag a superbement réussi au vu de l'environnement particulièrement turbulent dans lequel il évolue', commentent ce matin les analystes de Stifel.



Le broker américain relève en conséquence son objectif de cours de 64 à 103,4 euros, soit un potentiel haussier de 58%, avec une recommandation toujours à l'achat.



SES-imagotag - qui mentionne des contraintes d'approvisionnements et une forte hausse du prix des composants au niveau mondial - souligne que ses prises de commandes - qui atteignent désormais plus de 600 millions d'euros - confortent ses perspectives de croissance future.



A 10h00, l'action du concepteur de solutions digitales pour le secteur de la distribution grimpait de presque 5% dans un marché parisien en repli de 0,9%.



