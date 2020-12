Ses imagotag : Le titre gagne 9%, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - L'action SES-imagotag gagne plus de 9% à Paris alors qu'Oddo annonçait ce matin le maintien de sa recommandation d'achat sur le titre et la hausse de son objectif de cours à 36,5 euros - contre 28,5 euros précédemment.



Le bureau d'analyse s'appuie notamment sur la déclaration de SES-imagotag qui a fait part, hier soir, 'd'un rebond très significatif' du montant des prises de commandes au cours du 4e trimestre, évalué entre 160 et 200 millions d'euros - quand le précédent record trimestriel s'établissait à 119 millions d'euros.



Le groupe a par ailleurs annoncé ' une probabilité élevée ' de décaler d'un an l'application du plan Vusion 2022. 'C'est plus court que ce que nous anticipions en première instance et cela témoigne clairement du fort rebond du pipe commercial des derniers mois', a réagi le bureau d'analyses.



