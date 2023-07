Ses imagotag : Le titre flanche malgré un C.A. record

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES-imagotag a annoncé hier soir avoir enregistré un chiffre d'affaires record au premier semestre, avec une croissance de plus de 30%, conforme à son objectif annuel.



Son C.A. sur les six premiers mois de l'année s'est accru de 33% sur un an à 380 millions d'euros, tandis que les prises de commandes semestrielles se sont établies à 518 millions d'euros, dont le contrat majeur signé avec Walmart.



Le deuxième trimestre a lui aussi établi un nouveau record, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 221 millions d'euros, passant pour la première fois la barre des 200 millions d'euros, en croissance de 33%.



Dans son communiqué, SES-imagotag dit tabler sur l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2023 et la poursuite d'une solide croissance en 2024 notamment grâce à l'accélération aux Etats-Unis.



Certains analystes disent néanmoins s'inquiéter du ralentissement signé par l'activité de services innovants VAS (+18% au premier semestre), pourtant censée constituer un relais de croissance au-delà du métier traditionnel des étiquettes électroniques.



Le titre chutait de 7,8% suite à cette publication.



