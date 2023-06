Ses imagotag : Le titre décroche à la reprise de cotation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Comme prévu, l'action SES-imagotag s'écroule vendredi à la reprise de sa cotation à la Bourse de Paris suite aux accusations du fonds activiste Gotham City Research, portant notamment sur ses états financiers.



Le titre, dont la cotation était suspendue depuis mercredi soir, a été réservée pendant 45 minutes avant d'ouvrir en baisse de près de 46%. Elle accentuait encore son repli pour céder 54% vers 10h50.



Dans un communiqué publié hier soir, le spécialiste des étiquettes électroniques pour le commerce physique avait dénoncé les 'nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions' du rapport de Gotham.



Le groupe a indiqué avoir l'intention d'y répondre dans les prochains jours.



En attendant, il fait remarquer que les commissaires aux comptes ont rendu des rapports d'audit sans réserve sur ses états financiers annuels 2022, 2021 et 2020.



SES-imagotag rappelle par ailleurs que Gotham City Research détient des positions à découvert, ce qui signifie que le fonds américain a tout intérêt à voir le cours de l'action baisser.



Dans une note de réaction diffusée dans la matinée, les analystes de Stifel ont réaffirmé leur conseil d'achat sur le titre SES-imagotag, avec un objectif de cours inchangé de 190 euros.



Le bureau d'études continue de penser que la stratégie et le modèle économique du groupe restent 'totalement pertinents', mais reconnaît ne pas être en mesure de commenter les soupçons d'irrégularités comptables soulevés par Gotham.



'Nous ne sommes pas les commissaires aux comptes du groupe. Par conséquent, en l'absence d'autres informations, nous supposons que les comptes certifiés par les auditeurs sont exacts', précise Stifel.



Dans son rapport au vitriol publié dans la matinée d'hier, Gotham avait remis en cause le modèle économique du groupe, ainsi que la qualité de ses résultats.



Le fonds spécialisé dans la vente à découvert dit s'interroger en particulier sur la qualité des résultats, estimant que les comptes de l'entreprise sont 'matériellement trompeurs, incorrects et déficients'.



Suite à ces attaques, SES-imagotag a déclaré se réserver la possibilité de porter l'affaire en justice.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.