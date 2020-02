Ses imagotag : Hausse de 31,7% du CA annuel

(CercleFinance.com) - SES-Imagotag affiche un chiffre d'affaires de 247,4 millions d'euros pour l'année 2019, soit une hausse de 31,7% conforme à l'objectif de croissance de 30%, soutenue par une année record grâce à l'international (+40,2% par rapport à 2018).



Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce revendique en outre des prises de commandes en progression de 34% à 336,5 millions d'euros, soutenues par une nette accélération au second semestre (+88,3%).



Dans l'hypothèse d'une maitrise à court terme de la situation, la croissance 2020 devrait selon lui poursuivre son accélération de +50% pour atteindre un chiffre d'affaires entre 370 à 400 millions d'euros, dont environ un quart hors Europe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SES IMAGOTAG en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok