Ses imagotag : Euroland remonte son objectif

(CercleFinance.com) - Euroland a réitéré lundi sa recommandation d'achat sur SES-imagotag, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 80 à 105 euros du fait de sa 'confiance' dans la capacité d'exécution du groupe.



La société de Bourse fait remarquer qu'après avoir publié des résultats 2021 annuels en très forte amélioration, le spécialiste de l'étiquetage électronique a dévoilé la semaine passée un chiffre d'affaires de premier trimestre en croissance de 42,9% à 120,2 millions d'euros.



Dans une note, Euroland met en avant un 'trimestre record' en dépit des tensions actuelles au niveau de la chaîne d'approvisionnement, de la reprise du Covid en Chine et de la crise entre l'Ukraine et à la Russie.



'SES-imagotag arrive une nouvelle fois à poursuivre sur sa dynamique de très forte croissance', ajoute l'intermédiaire, soulignant que c'est surtout l'Europe qui a porté la croissance.



Et malgré un contexte actuel jugé 'complexe', le groupe se veut confiant dans la suite de son exercice et confirme son objectif annuel de réaliser une croissance annuelle comprise entre 30% et 50%, fait-il par ailleurs valoir.



