Ses imagotag : EuroLand Corporate salue l'accord avec Walmart

(CercleFinance.com) - EuroLand Corporate réaffirme sa recommandation 'achat' sur SES-imagotag et remonte son objectif de cours de 80 à 85 euros, confiant dans la capacité d'exécution du groupe et après une mise à jour de ses prévisions pour 2023 et à moyen terme.



'Après avoir publié la semaine passée des résultats en très forte hausse au titre de 2021, SES-imagotag annonce cette fois-ci la signature du partenariat stratégique attendu depuis de nombreux mois, celui avec Walmart, leader de la distribution mondiale', souligne-t-il.



'Démontrant la pertinence des solutions technologiques développées depuis de nombreuses années, ce partenariat stratégique aux USA est un vrai game-changer pour SES-Imagotag', juge l'analyste, pour qui cette 'excellente nouvelle' réassure son statut de leader sur son marché.



