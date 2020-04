Ses imagotag : EuroLand Corporate passe à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste EuroLand Corporate annonce ce matin passer à l'achat sur le titre SES-Imagotag, avec un objectif de cours de 28 euros.



Recommandation et cible étaient jusqu'à présent 'sous revue'.



'Dans cette période de crise sanitaire, SES-Imagotag publie son chiffre d'affaires T1 en baisse modérée de -2,7% à 50,8 ME, une performance notable compte tenu de la situation actuelle. Dans le même temps le Groupe affiche un niveau de prises de commandes en hausse de +51,6% à 71,8 ME (+38,2% à 360,9 ME sur 12 mois glissants). Si le S1 est attendu en légère décroissance, un retour à la croissance est attendu dès le S2', retient le broker.



