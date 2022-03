Ses imagotag : En forte hausse, retour aux bénéfices

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 9% après avoir publié un résultat net annuel positif de deux millions d'euros au titre de l'année écoulée, contre une perte de 7,6 millions en 2020, avec une croissance de 100% de l'EBITDA à 32 millions, soit une marge en hausse de deux points à 7,6%.



Euroland Corporate maintient sa recommandation à 'achat' et son objectif de cours de 80 euros sur SES-imagotag, réitérant sa confiance dans la capacité d'exécution du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles pour la grande distribution.



'SES-imagotag publie des résultats annuels en très forte amélioration', souligne le bureau d'études, pour qui cette publication 'témoigne une nouvelle fois d'un excellent pilotage opérationnel' du groupe.



'La croissance devrait ressortir entre 30% et 50% et ce malgré les tensions toujours persistantes sur la supply chain. Enfin, le management confirme s'attendre à une amélioration de sa rentabilité, en ligne avec ses objectifs VUSION-23', ajoute-t-il.



