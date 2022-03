Ses imagotag : Dans le vert, un analyste en soutien

(CercleFinance.com) - SES-imagotag gagne près de 1% à Paris, aidé par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre et remonte son objectif de cours de 103 à 125 euros, après avoir étudié en profondeur le 'partenariat' annoncé avec Walmart qui indique selon lui une valeur potentielle de 40 euros par action.



'Walmart changeant réellement la donne, nous ne nous attendons plus à ce que les prises de commandes trimestrielles à court terme constituent le principal catalyseur pour le cours de Bourse', indique le broker.



Il s'attend à ce que le spécialiste de l'étiquetage électronique fournisse, à l'occasion de sa journée investisseurs de septembre, davantage d'informations sur ses perspectives post-2023 et sa capacité à projeter plus de deux milliards d'euros de revenus pour 2026.





