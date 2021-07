Ses imagotag : Contrat avec l'enseigne KIWI en Norvège

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir été choisi par l'enseigne KIWI, avec son partenaire Diebold Nixdorf, pour renouveler la technologie d'étiquetage électronique (EEG) précédemment déployée par le groupe dans des centaines de magasins en Norvège.



320 magasins ont déjà été équipés à l'automne 2020. Une deuxième vague de déploiement est prévue à l'automne 2021 et au printemps 2022 dans 120 autres points de vente. 2,1 millions d'étiquettes de nouvelle génération seront installées en Norvège.



Par ailleurs, en collaboration avec KIWI, SES-imagotag et Diebold Nixdorf superviseront la collecte et le reconditionnement des étiquettes précédemment installées, soulignant ainsi la place du développement durable et du recyclage pour SES-imagotag.



