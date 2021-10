Ses imagotag : Contrat avec l'enseigne allemande POCO

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce avoir été sélectionné par POCO, enseigne d'ameublement discount de premier plan en Allemagne, pour équiper tous ses magasins de la plateforme VUSION Retail IoT Cloud.



Sur les trois prochaines années, tous les rayons (mobilier, linge de maison, bricolage, décoration...) de l'enseigne seront ainsi équipés, soit en moyenne plus de 10.000 étiquettes intelligentes et connectées par magasin.



Grâce à la solution VUSION, POCO sera en mesure d'optimiser sa politique de prix et de promotions, permettant donc à son personnel de se consacrer davantage à des tâches à plus forte valeur ajoutée et au service client.



