Ses imagotag : Choisi par OKay Buurtwinkels

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par OKay Buurtwinkels, commerçant alimentaire appartenant au groupe Colruyt, afin d'équiper ses magasins de la plateforme VUSION Retail IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes.



Grâce à VUSION, OKay Buurtwinkels va bénéficier d'une solution d'étiquetage électronique dédiée, développée spécifiquement pour le groupe Colruyt, ainsi que de l'agilité de la plateforme Cloud permettant à OKay d'installer ses étiquettes électroniques en parfaite autonomie, mais aussi de gérer en direct des opérations support de base, assure SES-imagotag.





