Ses imagotag : Choisi par Lapeyre pour ses 132 magasins

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce le déploiement de sa plateforme Vusion IoT Cloud et de ses étiquettes électroniques dans les 132 magasins en France de l'enseigne de rénovation résidentielle Lapeyre, pour répondre à ses besoins d'affichage et d'information client.



La gamme d'étiquettes électroniques et de solutions développées par le groupe permettra à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au Cloud, les prix et les caractéristiques techniques des références proposées.



Les équipes de Lapeyre auront ainsi accès, grâce à Vusion, à des bénéfices tels que des gains de temps et d'efficacité en magasin, une réduction des erreurs et une amélioration de la satisfaction des clients.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel