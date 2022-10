Ses imagotag : CA plus que doublé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce une accélération de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2022, celui-ci ayant plus que doublé (+108%) pour atteindre 181,8 millions d'euros, soit un cumul sur neuf mois de 467,7 millions, en hausse de 61%.



Le spécialiste des systèmes d'étiquetage électronique de gondoles pour la grande distribution revendique aussi des prises de commandes depuis le début de l'année en hausse de 22% à 547 millions d'euros.



Il attend un CA annuel 2022 à plus de 600 millions d'euros, avec une amélioration de la rentabilité par rapport au premier semestre. Son carnet de commandes et son pipeline commercial record le confortent l'objectif de CA de 800 millions d'euros pour 2023.



