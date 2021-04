Ses imagotag : Bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - SES-imagotag prend plus de 3% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' sur le titre du spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles, avec un objectif de cours relevé de 50 à 58 euros.



Si le titre affiche une performance de +100% sur six mois, le bureau d'études juge que 'la valorisation reste attractive au regard des perspectives de croissance et du levier sur les marges', pointant des ratios VE/CA 2021 et 2022 lui paraissant 'encore très raisonnables'.



