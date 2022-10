Ses imagotag : Berenberg reste à l'achat, objectif 140 euros

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé lundi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 140 euros sur SES-imagotag après une performance qualifiée d''éblouissante' sur le troisième trimestre.



Dans une note de recherche, l'analyste rappelle que le spécialiste des étiquettes digitales pour le commerce physique a fait état d'une croissance organique 'étonnante' de 110% pour la période, dépassant toutes les attentes.



'Non seulement cela confirme notre point de vue selon lequel les tensions inflationnistes actuelles constituent un élément porteur pour SES-imagotag, mais cela illustre aussi une amélioration sans précédent de la visibilité sur le moyen terme', souligne-t-il.



S'il maintient son opinion, sa cible et ses estimations inchangées sur le groupe suite à cette publication, Berenberg estime que ces performances sont venues renforcer ses précisions sur la valeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.