Ses imagotag : Berenberg renouvelle son conseil d'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a renouvelé mercredi sa recommandation d'achat sur SES-imagotag, assortie d'un objectif de cours de 215 euros, estimant que la croissance relativement décevante du groupe dans les solutions 'VAS (hors étiquettes électroniques) ne constituait pas un motif d'inquiétude.



L'intermédiaire financier allemand souligne que les résultats de deuxième trimestre du groupe français, publiés la semaine passée, ont fait apparaître des prises de commandes de 297 millions d'euros, supérieures à sa prévision de 288 millions d'euros.



Son ratio 'book-to-bill' (prises de commandes/facturations) demeure en conséquence à un niveau solide de 1,3x, fait-il remarquer, en ligne avec ses estimations.



Berenberg juge tout aussi robuste le carnet de commandes du groupe, qui évolue désormais autour de 742 millions d'euros.



