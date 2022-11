Ses imagotag : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé vendredi son objectif de cours sur SES-imagotag de 140 à 170 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'analyste explique que la journée d'investisseurs organisée mercredi par le spécialiste des étiquettes numériques d'affichage des prix est venue conforter son opinion favorable sur le groupe.



'Non seulement l'entreprise devrait bénéficier de l'accélération de l'adoption de ses solutions d'étiquetage électronique, mais elle devrait aussi de plus en plus se concentrer sur les processus à forte valeur ajoutée, qui génèrent des revenus récurrents et dégagent une meilleure rentabilité', explique-t-il.



'Ces éléments se reflètent désormais dans les objectifs ambitieux que SES-imagotag affiche sur le moyen terme, une dynamique à l'origine de la réaction favorable du cours de Bourse mercredi dernier', conclut-il.



