Ses imagotag : Berenberg relève son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur le titre SES-imagotag, tout en rehaussant son objectif de cours de 170 à 175 euros en raison de perspectives 2023 jugées prometteuses.



L'intermédiaire financier reconnaît que les résultats annuels 2022 du spécialiste des étiquettes électroniques pour le secteur de la distribution n'ont pas réservé de grandes surprises.



'L'équipe de direction continue de suivre sa trajectoire d'une croissance plus élevée et d'une amélioration de la rentabilité, tout en réitérant ses objectifs pour 2023', rappelle l'analyste dans une note.



D'après Berenberg, la réaction négative du cours de Bourse tient à l'envolée temporaire des investissements du groupe, un élément que le professionnel juge toutefois nécessaire en vue de l'obtention de gros contrats.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

