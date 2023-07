Ses imagotag : Berenberg réitère son conseil acheteur

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg - qui avait brièvement placé 'sous revue' sa recommandation sur SES-imagotag - a réitéré ce matin son conseil acheteur sur le titre, qu'elle assortit d'un nouvel objectif de cours de 215 euros, contre 175 euros précédemment.



Dans sa note de recherche, la banque germanique estime que les investisseurs doivent se préparer à un retour en force des acheteurs sur la valeur suite aux récentes accusations lancées par le fonds américain Gotham.



'De notre point de vue, le consensus ne reflète pas totalement le caractère relutif au niveau des marges lié à l'augmentation de son taux de pénétration sur un segment à forte valeur ajoutée, ni son adoption croissante au sein du marché, tout particulièrement aux Etats-Unis', explique l'établissement financier.



Son nouvel objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 73% par rapport au cours de clôture de lundi soir.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.