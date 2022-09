Ses imagotag : Berenberg initie sa couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a initié lundi la couverture du titre SES-imagotag avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 140 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier met en avant la faible pénétration du marché des étiquettes intelligentes en dépit des avantages que cette technologie peut présenter, du côté des consommateurs comme de celui des distributeurs.



'Nous pensons que les choses sont sur le point de changer et prévoyons une accélération significative de l'adoption des étiquettes électroniques de gondoles, dont la croissance se situe autour de 5% aujourd'hui', souligne l'analyste.



'Avec ses quelque 50% de parts de marché, ses relations existantes avec des distributeurs de premier plan, sa chaîne d'approvisionnement stable et ses vastes capacités de production, nous sommes convaincus du fait que SES-imagotag sera le grand bénéficiaire de la croissance de ce marché', conclut-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.