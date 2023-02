Ses imagotag : Accord pour l'acquisition de Belive.ai

(CercleFinance.com) - SES-imagotag annonce que sa filiale Captana a conclu un accord pour l'acquisition de la majorité du capital de Belive.ai, une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'analyse d'images pour le commerce physique.



Belive.ai a développé une plateforme permettant aux commerçants de piloter leur réseau de magasins en temps réel, notamment la disponibilité des produits en rayon, l'attente en caisse ou la conformité des planogrammes.



'Ensemble, Captana et Belive.ai constituent le leader mondial de ce marché à fort potentiel, présent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, avec déjà plusieurs dizaines de clients en pilote ou en déploiement', affirme SES-imagotag.



