Ses imagotag : Les étiquettes numériques de SES-Imagotag vont équiper Fnac Darty en Europe

(BFM Bourse) - Après Walmart, le leader mondial des étiquettes électroniques annonce le déploiement de sa solution dans plus de 200 magasins du groupe Fnac Darty en France, Belgique, Espagne et Portugal. SES-Imagotag ajoute l'enseigne française à une base de clients qui compte plus de 300 grands groupes de distribution alimentaires et spécialisés en Europe, Asie et Amérique du nord.

Les étiquettes électroniques de SES Imagotag continuent de séduire les acteurs de la distribution physique. Fnac Darty vient de sélectionner le leader mondial des étiquettes électroniques pour la digitalisation de ses magasins en Europe.

Le cours de SES-Imgotag profite légèrement de cette annonce et gagne un peu plus de 1% à 89,40 euros vers 11h30. Le titre affiche ainsi des gains annuels de 20%, là où le marché parisien en perd autant.

SES-Imagotag déploiera ainsi sa technologie dans plus de 200 magasins du groupe Fnac Darty en France, Belgique, Espagne et Portugal. Dans l’Hexagone, plus de 110 magasins Fnac et Darty vont ainsi adopter la plateforme Vusion de SES-Imagotag, avant fin 2022, permettant ainsi de connecter "dans le cloud l'ensemble de leurs étiquettes électroniques." Au Portugal et en Belgique, plus de soixante-dix magasins Fnac et Vanden Borre [l'équivalent belge de Fnac Darty] seront aussi équipés de la plateforme Vusion courant 2022.

Synchronisation des prix

"La plateforme Vusion développée par SES-imagotag permettra à Fnac Darty une automatisation et une synchronisation dynamique des prix à travers l'ensemble des canaux de vente, tout en offrant aux équipes en magasin la possibilité de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée" explique le leader mondial des étiquettes électroniques.

La société (Store Electronic Systems) a été fondée en 1992 par un entrepreneur issu d’une famille de commerçants du nord de la France qui a grandi dans les supermarchés de ses parents et a souhaité apporter des innovations technologiques à ce secteur qui en avait grand besoin. Au total, ce sont plus de 300 enseignes en Europe, Asie et Amérique du Nord qui ont adopté la solution déployée par la société. Après une expérimentation réussie dans magasin pilote de l'Arkansas, Walmart a choisi en mars dernier, de déployer les plateformes Vusion OS et Vusion IoT dans l'ensemble des Etats-Unis, où il exploite près de 4000 magasins. Ce partenariat stratégique aux Etats-Unis étaye les perspectives de croissance du groupe, qui vise à réaliser dès 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros (à comparer à 423 millions en 2021) et confère une forte visibilité au-delà.

Une croissance rapide en tête de gondole

SES-Imagotag est dans de bonnes dispositions pour réaliser cet objectif compte tenu de la dynamique de croissance observée au premier semestre 2022. Le groupe a publié fin juillet un chiffre d’affaires record de 285,9 millions d'euros, en forte hausse de 41% sur un an. Quant aux prises de commandes, celles-ci ont augmenté de 24,5 % à 385 millions d'euros au premier semestre dernier, principalement grâce à une forte dynamique commerciale en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe centrale et de l’Est.

En Europe, l'activité du groupe a été tirée par une forte croissance en Allemagne et une dynamique importante en France et en Europe du Sud. En Amérique du Nord, l'activité du groupe été portée par de nouveaux contrats, tels que celui récemment signé avec Mattress Firm, entreprise leader dans son secteur (la vente de matelas) avec 2.300 magasins répartis sur le territoire américain.

SES Imagotag mise également sur la poursuite de la pénétration des services à valeur ajoutée à l'image de Captana, sa solution de surveillance des étagères. Elle permet par exemple aux enseignes de capturer en temps réel les mouvements des clients en magasin. Ces services à haute valeur ajoutée, mieux margés, contribuent à la rentabilité de la société dans son ensemble. Ainsi, la marge sur coûts variables est ressortie à 61,1 millions d'euros au premier semestre 2022 (+44%) soit un taux de marge de 21,4% (+0,6 point).

La forte croissance du chiffre d’affaires combinée à l’amélioration de cette marge sur coûts variables et au contrôle des charges d’exploitation ont ainsi permis à l'Ebitda (résultat avant intéressements, taxes, dépréciations et amortissements) de bondir de 68% à 25,3 millions d'euros sur le semestre écoulé. La marge associée est logée à 8,9% soit une progression de 1,5 point. SES-Imagotag a enregistré un résultat net quasi-quintuplé à 4,9 millions d'euros après un profit de 1 million d'euros sur les six premiers mois de 2021.

En guise de perspectives, SES-Imagotag déclare rester "confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité."

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse