Ses imagotag : Le leader mondial de l'étiquetage numérique SES-Imagotag poursuit sa croissance rapide

(BFM Bourse) - Après un nouveau record en 2021, le leader mondial de l'étiquetage numérique et des solutions de digitalisation des magasins physiques, SES-Imagotag confirme son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros d'ici 2023, conformément au plan stratégique lancé en 2018 mais décalé d'une année en raison de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires de SES Imagotag a bien été au rendez-vous en 2021 (même si la séquence de progression des revenus envisagée en 2018 a dû être décalée d'un an lorsque la crise sanitaire a éclaté, le plan stratégique VUSION-22 devenant VUSION-23). L'an dernier, le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique a enregistré une progression record de 46% de ses revenus, à 422,6 millions d'euros. Le cours de Bourse salue cet atterrissage, remontant de 4,44% à 68,20 euros vers 10h45, consécutivement à un affaissement de 18% depuis début janvier.

Cette performance a été tirée par la solide dynamique de toutes les pays d'Europe (+53,3%), où le groupe réalise encore les trois quarts de l'activité. La croissance hors Europe s'est élevée à 26,5% sur fond de tension sur les approvisionnements en composants: la nouvelle vague de Covid a notamment paralysé au cours du troisième trimestre l'usine vietnamienne du géant américain de la sous-traitance électronique Jabil Circuit, usine produit les étiquettes intelligentes VUSION pour les États-Unis, ce qui a freiné les ventes dans cette région.

La croissance du revenu issu des solutions à valeur ajoutée (logiciels et services) a été nettement supérieure à la croissance des ventes d'étiquettes, de sorte que leur poids a progressé de 13% de l'activité totale en 2020 à 15% en 2021. "Cette amélioration du mix produit renforce la résilience du groupe face à la hausse conjoncturelle du coût des composants", souligne SES-Imagotag.

Contrats avec Walmart, Sephora et Lidl

Le montant des commandes signées en 2021 s'est élevé à 601,8 millions d'euros, en hausse de 32%, matérialisant un ratio "book-to-bill" de plus de 1,4. Les plus fortes progressions ont été enregistrées en Allemagne, en France ainsi qu'en Amérique du Nord où les prises de commandes ont plus que doublé, témoignant ainsi du dynamisme de la zone. Tout au long de l'année, le groupe a signé des contrats d'envergure (déploiement de Walmart Canada et de plusieurs autres pays au sein de Walmart International, déploiements en Allemagne et Europe centrale chez Lidl, Edeka, Poco ou encore Rewe, renouvellement du contrat Sephora dans l'ensemble des magasins en France, succès confirmé pour la plateforme cloud de Captana au bout d'un an...)

"2021 s'est conclue sur l'accélération attendue et nos équipes signent un nouveau record de ventes trimestriel et annuel. Parmi les sujets de satisfaction: d'abord bien sûr une croissance forte dans toutes les régions, réalisée dans un contexte fortement adverse sur les chaînes d'approvisionnement ; des solutions et services qui progressent plus fortement encore ; une dynamique de prises de commandes qui conforte nos perspectives de croissance ; un business model qui se déploie conformément à notre plan stratégique, renforçant notre résilience et notre rentabilité malgré les pressions inflationnistes conjoncturelles sur les coûts de composants ; enfin, en entrant dans le top 3% des entreprises les mieux notées par EcoVadis, une pleine reconnaissance de nos efforts en matière sociale et environnementale", a déclaré Thierry Gadou, PDG de SES-Imagotag.

"Les meilleurs retailers [entreprises de vente au détail] du monde choisissent la plateforme VUSION et SES-imagotag ne saurait trop les remercier pour leur confiance. De même, je tiens à remercier toutes nos équipes, magnifiquement engagées dans cette aventure. Malgré un contexte qui restera cette année difficile sur le plan des approvisionnements, nous sommes confiants sur les perspectives 2022 et les objectifs de croissance et de rentabilité de notre plan VUSION-23". L'ambition du plan est d'atteindre d'ici l'an prochain environ 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, assorti d'un taux de marge de 15% (pour rappel la version initiale adoptée avant la crise prévoyait d'atteindre ce niveau de revenus dès 2022 et avec une marge de 20%).

