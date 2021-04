Ses imagotag : Le leader des étiquettes électroniques profite d'un nouveau contrat avec Walmart Canada

(BFM Bourse) - Un contrat avec Walmart Canada, présenté comme le premier d'une potentielle série, entraîne une accélération du cours de SES Imagotag en Bourse de Paris. Le bureau d'études Euroland salue la dynamique, même si le potentiel lui apparaît plus réduit à court terme.

Une nouvelle référence pour SES-imagotag, leader mondial des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique, qui vient "conforter l’excellente dynamique dans laquelle est actuellement engagé" le groupe français, souligne le bureau d'études EuroLand Corporate. Les investisseurs saluaient l'annonce d'un contrat, non chiffré, auprès de Walmart Canada, avec vers 11h30 un bond de 7,71% du cours à 48,20 euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La société a annoncé mercredi matin le prochain déploiement de sa plateforme Vusion Retail IoT Cloud et sa technologie d’étiquetage électroniques dans des centaines de magasins Walmart Canada. "Dans le cadre de ce premier contrat, la technologie développée par le groupe sera installée dans 328 points de vente" du leader nord-américain de la grande distribution. "Nous avons décidé d’accélérer et d’accorder la priorité à la digitalisation de nos points de vente afin de créer une expérience sans friction pour nos clients et le personnel en magasin. Le déploiement d’étiquettes électroniques dans nos magasins à travers le Canada s’inscrit naturellement dans cette stratégie", a déclaré Sam Wankowski, le patron de Walmart Canada.

Parallèlement, la firme fondée par Philippe Catteau en 1992 (sous le nom de Store Electronic Systems, devenu SES-imagotag avec le partenariat commercial conclu en 2014 avec l'autrichien Imagotag) a annoncé une nouvelle innovation développée conjointement avec E Ink (qui est à la fois son actionnaire et fournisseur). Il s'agit d'une étiquette nouvelle génération composée du premier écran e-paper composé de quatre couleurs, ce qui permettra aux distributeurs comme aux marques de proposer des campagnes marketing au sein même des magasins. Les premiers pilotes sont attendus au second semestre 2021.

Des résultats "spectaculaires"

Ces dernières nouvelles, apprécie EuroLand, interviennent une semaine après la publication de résultats annuels "spectaculaires". Le chiffre d'affaires a progressé de 17% en 2020 à 290 millions d'euros et l'Ebitda a quadruplé à 16 millions d'euros, tandis que les prises de commandes ont atteint 455 millions d'euros.

Elles viennent "conforter l’excellente dynamique dans laquelle est actuellement engagée SES-imagotag et notamment la capacité du groupe à commercialiser son offre cloud, ouvrant ainsi la porte à la vente de services à valeur ajoutée (meilleure marge & récurrence)", note le bureau d'études.

En laissant son objectif de cours de 51 euros inchangé, EuroLand abaisse néanmoins d'un cran sa recommandation (d'achat à accumuler), le potentiel de hausse se réduisant mécaniquement alors que le titre a repris 24% en un mois et demi.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse