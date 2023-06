Ses imagotag : Gotham City Research accuse SES-Imagotag de gonfler ses résultats et parie sur sa chute en Bourse

(BFM Bourse) - Gotham City Research a publié une note de recherche au vitriol accusant la société spécialisée dans les étiquettes intelligentes d'augmenter artificiellement ses revenus et ses résultats.

C'est un vendeur à découvert qui s'érige en justicier. Son nom est ainsi une référence à l'univers de Batman: Gotham City research. Ce fonds a notamment compté parmi ses victimes le spécialiste espagnol du Wifi public Gowex.

Cette fois, Gotham City Research s'en prend à une société française: SES-imagotag, un leader mondial des étiquettes électroniques, qui a connu une croissance vertigineuse, remporté un énorme contrat auprès de Walmart et vu son cours de Bourse exploser (+112% sur un an et +580% sur trois ans, avant l'ouverture de ce jeudi).

Dans un long rapport publié ce jeudi, Gotham City Research estime que les comptes financiers du groupe sont "trompeurs, incorrects et incomplets".

Un cours qui serait surévalué

"Nous avons identifié des irrégularités comptables, qui nous amènent à penser que les états financiers de (SES Imagotag) devront être rectifiés", a indiqué Gotham City Research.

"Le chiffre d'affaires sur la période 2020-2022 est surévalué d'au moins 7% à 13% et l'Ebitda de 2022 de 106%", ajoute-t-il, en précisant qu'une enquête "indépendante et exhaustive" devrait confirmer ses conclusions.

Pour simplifier, Gotham Research City Research met en cause des transactions avec BOE Technology Group, une société chinoise alliée de SES-imagotag et qui possède 32% du capital de l'entreprise française via une filiale, jugeant que ces transactions constituent des boucles et gonflent "artificiellement" le chiffre d'affaires de la société.

Le fonds considère par ailleurs que le récent contrat avec Walmart n'est pas profitable pour SES-imagotag. Il estime aussi que l'action devrait se traiter entre 15 et 30 euros si le titre de l'entreprise devait s'échanger sur la base de ses comparables (contre 166,8 euros actuellement).

Une offensive à mener

Contacté par Reuters et par BFM Bourse, SES Imagotag, spécialisé dans l'étiquetage électronique, n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

L'action de SES Imagotag était réservée à la baisse vers 10h45. Le titre était indiqué en baisse de plus de 20% dans les échanges avant l'ouverture, selon les données de Refinitiv.

"Il faudra que la société s'explique sur un certain nombre d'éléments", juge un intermédiaire financier. "Mais pour contrebalancer, il faut rappeler que SES-Imagotag possède des technologies réelles et a convaincu Walmart, donc, de les déployer dans ses magasins, mais aussi d'autres grandes enseignes comme Fnac Darty et Sephora. L'entreprise bénéficie d'une bonne réputation auprès de ses clients", ajoute-t-il.

A voir toutefois si l'attaque de Gotham City Research ne donnera pas un coup de canif à cette réputation.

Par Julien Marion avec Reuters

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse