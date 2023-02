Ses imagotag : En rachetant Belive.ai, SES-imagotag renforce son savoir-faire technologique pour les magasins

(BFM Bourse) - Le champion français des étiquettes intelligentes vient d'annoncer l'acquisition par sa filiale Captana de Belive.ai, une jeune entreprise spécialisée dans l'analyse d’images pour le commerce physique. Une nouvelle opération de croissance externe qui va permettre à SES-imagotag de mieux couvrir l’ensemble des besoins des commerçants.

Une emplette de plus pour SES-imagotag. Captana, la filiale du spécialiste des étiquettes intelligentes, a annoncé lundi avoir conclu un accord pour l’acquisition de la majorité du capital de la société Belive.ai, une jeune société française spécialisée dans l’intelligence artificielle et l’analyse d’images pour le commerce physique.

Fondée en 2019, Belive.ai a développé une plateforme permettant aux commerçants de piloter leur réseau de magasins en temps réel ( disponibilité des produits en rayon, attente en caisse, conformité des planogrammes [implantation des produits dans les rayons] etc...).

Des "yeux aux points de vente"

Les solutions Belive.ai donnent "des yeux aux points de vente", est-il indiqué sur le site institutionnel de la société française. Les données collectées par la start-up sont disponibles en temps réel tant pour le magasin que pour le siège et les entrepôts. La proposition de Belive.ai permet ainsi aux magasins de repérer les ruptures dans les rayons, de vérifier la conformité des rayons (l'implantation des produits, étiquettes, prix…) et de gérer les flux de clients. De nombreux distributeurs de premier plan tels que Casino, Leroy Merlin, Carrefour, Lidl ou encore Casino ont d'ores et déjà été séduits par les solutions proposées par Belive.ai.

Ce rapprochement va permettre à Captana de compléter son offre technologique et de mieux couvrir l’ensemble des besoins des commerçants, tant en matière de cas d’usages qu’en matière d’infrastructure digitale préexistante. "Les synergies entre les solutions de Captana et Belive.ai permettront également d’offrir le meilleur des deux technologies et d’accélérer l’innovation au service de la digitalisation des magasins", ajoute SES-imagotag.

"La technologie de Belive fonctionne indépendamment de la configuration des étiquettes numériques existantes du magasin ou même s'il en est dépourvu" explique Stifel. "La technologie Belive reconnaît directement le produit tandis que Captana de SES-imagotag associe un produit à un lieu, lui-même associé à une étiquette. Ces deux technologies sont complémentaires. Captana est très efficace dans les rayons. En revanche, pour les produits en bacs, sans étiquette numérique, la technologie de Belive permet un suivi intelligent par reconnaissance du produit", poursuit le bureau d'études.

Belive.ai réalise ainsi un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros, selon les estimations de Stifel. La jeune pousse française avait besoin de "l'appui d'un opérateur majeur de l'écosystème pour assurer un déploiement significatif, en particulier aux États-Unis, où cette technologie attire de grands détaillants", souligne le bureau d'études.

Cette acquisition annoncée lundi fait suite à celle le mois dernier, de la société In the Memory spécialisée dans le traitement des données recueilles dans les commerces.

La jeune pousse française accompagne les acteurs de la distribution dans leur prise de décision métiers sur les problématiques liées au "category management" une procédure d'optimisation des ventes sur une catégorie de produit (présentation des produits, plan de promotions...), tout en améliorant l'expérience d'achat des clients.

Un léger accident de parcours vite résorbé

Entre l'annonce de ces deux emplettes, SES-imagotag avait pris rendez-vous avec le marché avec la publication de ses ventes annuelles. Habitué à recevoir les félicitions du jury à chaque point d'étape, cette fois-ci le premier de la classe été durement sanctionné en Bourse. Le titre a chuté de près de 13% lors de la séance du 26 janvier, avant de limiter son repli à 4,92% en clôture.

En cause, des ventes moins dynamiques sur la fin d'année et des prises de commandes plus faibles qu'attendu sur l'ensemble de 2022. Pour le premier point, le spécialiste des étiquettes intelligentes n'a pas réussi à tenir la comparaison avec un troisième trimestre "stratosphérique" pour reprendre les termes de Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate.

Au quatrième trimestre, SES-imagotag a en effet dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 14,2% après une croissance de 107,9% entre juillet et septembre 2022. La contre-performance tire son origine de la baisse de l'activité en Asie en lien avec les mesures anti-Covid ainsi que de la déconsolidation annoncée de la filiale de SES-imagotag en Chine. Hors zone asiatique, le groupe a tout de même bénéficié d’une croissance toujours dynamique en Europe (+29,3%) et d'une bonne orientation de son activité en Amérique du Nord.

Au total, les ventes de l'exercice 2022 ont atteint le niveau historique de 619,1 millions d'euros, soit une progression de +46,4% sur un an. SES-imagotag dépasse son propre objectif de chiffre d'affaires qui était logé à 600 millions d'euros ainsi que celui du consensus cité par Stifel de 614 millions d'euros pour l'année écoulée.

"Déjà évoqué lors de notre publication du troisième trimestre, cette publication de fin d’exercice n’impliquait pas de réel enjeu puisque l’atteinte d’un chiffre d’affaires de 600 millions d'euros impliquait à minima un niveau d’activité équivalent au quatrième trimestre 2021 (+34%)", rappelle Louis-Marie de Sade d'EuroLand Corporate.

Concernant l'autre point de déception à savoir les prises de commandes, celles-ci sont ressorties moins dynamiques qu'attendu, à 685 millions d'euros (+14%) en 2022. "Plusieurs contrats majeurs sont en cours de négociations avec des délais de négociations qui peuvent être plus longs que d’habitude", avait indiqué SES-imagotag pour expliquer ce ralentissement."Cependant le nombre et la valeur du portefeuille des opportunités commerciales est à un plus haut, de même que le niveau de visibilité sur la croissance de l’année à venir", ajoute le spécialiste des étiquettes intelligentes.

"La signature de contrats de plus importants avec des acteurs leaders du retail peuvent – logiquement – induire des délais plus longs ainsi qu’un effet 'cut off' [pratique comptable qui permet de rattacher les opérations à une période, NDLR] d’un trimestre à l’autre", souligne EuroLand Corporate. "Les discussions sont plus longues parce que les commandes sont de plus en plus importantes et les contrats de plus en plus complexes", rapporte de son côté Stifel qui ajoutant que le pipeline des ventes reste "élevé".

Les regards tournés vers 2023 et... 2027

Les analystes sont donc guère effrayés par l'accident de parcours de SES-imagotag. Ils préfèrent regarder vers 2023 qui s'annonce encore une fois comme un cru exceptionnel. La direction de la société francilienne ambitionne d'atteindre 800 millions d'euros de ventes pour 2023. Le groupe précise que son carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d’ores et déjà plus de 80% de cet objectif pour l'année en cours.

Pour les analystes de Stifel, SES-imagotag sera en mesure de "réaliser une croissance d'au moins 30%" et devrait dépasser ses propres prévisions de ventes pour l'année en cours, grâce notamment à ses services à valeur ajoutée.

"Les regards sont maintenant tournés vers le plan à 2027, notamment sur la poursuite de la signature de partenariats d’envergure en Amérique du Nord et la relance des efforts du groupe en Asie", rappelle EuroLand Corporate qui reste acheteur du dossier avec un objectif de 170 euros. Dans le cadre de ce plan stratégique, la société vise un objectif ambitieux de 2,2 milliards d'euros de revenus. "S'adressant aux principaux détaillants du monde avec des solutions de pointe très haut de gamme, nous pensons que SES-Imagotag se développera avec succès", s'enthousiasme Stifel qui est également à l'achat du dossier avec un cours cible fixé à 160 euros.

Signe que la déception sur les prises de commandes n'était qu'un épiphénomène, le trou d'air boursier post-publication a été depuis résorbé. Le titre SES-imagotag est parvenu à renouer en ce début de semaine avec les 120 euros.

