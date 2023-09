Ses imagotag : En équipant Lapeyre, SES-imagotag s'invite dans le secteur porteur de l'aménagement de la maison

(BFM Bourse) - Le spécialiste des étiquettes intelligentes va déployer ses solutions dans les 132 magasins français de l'enseigne Lapeyre. SES-imagotag renforce ainsi sa présence dans le secteur à haut potentiel de l'aménagement de la maison.

Après avoir été retenu par le géant suédois de l'ameublement dont la description ressemble à s'y méprendre à Ikea en juillet dernier, SES-imagotag va accompagner un autre acteur de l'aménagement de la maison pour équiper ses magasins en étiquettes intelligentes.

Le spécialiste des étiquettes électroniques a indiqué mardi matin avoir été sélectionné par Lapeyre pour déployer sa plateforme d'informatique dématérialisée Vusion IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes dans les 132 magasins français de l’enseigne de rénovation résidentielle.

SES-imagotag explique que cette collaboration avec Lapeyre va renforcer sa présence sur le secteur à fort potentiel de l'aménagement de la maison, un domaine qui se trouve "au cœur" de sa stratégie de diversification en Europe. Lapeyre entend de son côté accélérer son développement avec l’ouverture de 25 magasins en franchise d’ici 2025.

Des prix en temps réel

La plateforme Vusion proposée par SES-imagotag vient répondre parfaitement aux besoins de Laypere en matière d’affichage et d’information client en magasin. La gamme d’étiquettes électroniques et de solutions développées par la société française permettra aussi à Lapeyre de déployer en temps réel et grâce au cloud (informatique dématérialisée), les prix et les caractéristiques techniques des références proposées par l’enseigne.

La plateforme déployée par SES-imagotag facilitera pour les équipes de Lapeyre, l'automatisation de l'édition des prix et des promotions ainsi que la gestion des étiquettes électroniques à distance et en temps réel. Un gain de temps et d’efficacité en magasin ou une réduction des erreurs sont aussi les bénéfices vantés par SES-imagotag pour faciliter les missions des collaborateurs de Lapeyre grâce à sa plateforme Vusion.

"Au-delà du prix, les étiquettes donneront accès à une multitude de services. Grâce à la mise à disposition d'un QR code à flasher, il sera par exemple possible d’accéder facilement au catalogue de l’enseigne, à des fiches produits interactives (caractéristiques techniques, vidéos…) avec renvoi vers le site e-commerce de Lapeyre, ou encore de vérifier la disponibilité des produits en magasin ou en ligne", ajoute SES-imagotag.

Sur le volet financier, le montant du contrat annoncé avec Lapeyre n'a pas été dévoilé mais selon Invest Securities, il devrait être "moins significatif que les précédents contrats annoncés, notamment le nouvel accord avec Walmart (500 magasins) annoncé en avril dernier". Pour le bureau d'études, la confiance accordée par Lapeyre à SES-imagotag constitue néanmoins une "bonne nouvelle [...] au regard des niveaux actuels de valorisation".

A la Bourse de Paris, le marché semble ignorer ce nouveau succès commercial décroché par SES-imagotag. Le titre du spécialiste des étiquettes électroniques cède 0,7% à 108,40 euros vers 10h20.

Des résultats semestriels attendus le 11 septembre

Sauf nouvelle annonce, le prochain rendez-vous de SES-imagotag avec le marché est prévu le 11 septembre avec la publication des résultats du premier semestre après-Bourse. Fin juillet, le groupe français avait dévoilé son point d'activité sur les six premiers mois de l'année 2023. Si SES-imagotag avait bien enregistré un chiffre d'affaires record au premier semestre, avec une croissance de plus de 30%, un point de cette publication avait toutefois déçu les investisseurs.

Le groupe français avait en effet indiqué un effritement de la croissance des services à valeur ajoutée au premier semestre, qui illustrait selon EuroLand Corporate "un ralentissement ou le report de certains nouveaux projets avec les retailers [distributeurs, NDLR], ceux-ci étant impactés par une conjoncture particulièrement difficile (inflation, baisse des volumes, …)". Ces services sont plus fortement margés que l'activité générée par les étiquettes électroniques, ce qui a attisé les inquiétudes du marché sur l'orientation de la rentabilité de SES-imagotag pour 2023.

Pour autant, le groupe reste confiant dans sa capacité à améliorer sa rentabilité. Il a aussi confirmé son objectif de chiffre d'affaires de 800 millions d'euros pour cette année. Et à plus long terme, les perspectives "restent néanmoins intactes", rappelait Stifel dans sa note consacrée à ce point semestriel.

"Le contrat Walmart qui démarre en 2024 devrait assurer environ 60% des objectifs de 2027, et que le groupe dispose de suffisamment de temps pour remplir les 40% de volumes restants nécessaires sur ce marché", notait le bureau d'études fin juillet.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse