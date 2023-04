Ses imagotag : Avec Walmart qui envisage de prendre 10% de son capital, SES-imagotag s'envole en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du leader mondial des étiquettes électroniques enregistre jeudi un nouveau record historique après la signature d'un accord d'envergure avec Walmart, qui pourrait par ailleurs prendre 10% de son capital. SES-imagotag est également salué pour son très bon début d'année.

Pour la première fois de son histoire, le cours de SES-imagotag a dépassé le cap des 170 euros jeudi dès les premiers échanges, et même bien au-delà avec une pointe à 172,80 euros. L’action du leader mondial de l'étiquetage électronique des articles dans l'univers du commerce physique profite d’un solide début d’année 2023, avec pour cerise sur le gâteau l'annonce de la signature d’un contrat historique avec Walmart. Ce partenariat s’accompagne de la possibilité pour le géant américain de permettre au distributeur de prendre 10% du capital du spécialiste des étiquettes électroniques, via des bons de souscription d'actions.

Ces multiples annonces relancent SES-imagotag qui manquait de carburant depuis le début de l'année compte tenu de son incroyable parcours boursier sur ces dernières années. En Bourse, le titre rebondit actuellement de 41% à 158 euros, vers 12h00 pour prendre la tête de l'indice SBF 120 ce jeudi.

Les liens entre SES-imagotag et Walmart entrent donc dans une nouvelle dimension. Le spécialiste français des étiquettes électroniques a annoncé avoir conclu un nouvel accord avec Walmart pour le déploiement de la plateforme Vusion de dernière génération dans plusieurs centaines de magasins Walmart aux États-Unis. La plateforme Vusion aide "les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs", rappelle le groupe français.

Le contrat avec Walmart s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois. Un total de 60 millions d'étiquettes électroniques sera concerné par ce contrat avec à la clé, "une opportunité d’une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne", indique SES-imagotag.

"En prenant l'hypothèse d’un prix de 5 dollars pour chaque étiquette, ce nouvel accord pourrait représenter 300 millions d'euros de revenus", calcule Stifel.

Ce contrat revêt donc un caractère historique pour la société fondée en 1992. Le géant américain avait été séduit par la technologie du français dès avril 2021, avec une phase de test dans des centaines de magasins Walmart Canada, avant d’étendre le déploiement des étiquettes du français dans l'ensemble de ses magasins américains l’année dernière. Constatant la réussite d'une phase d'expérimentation menée dans un magasin pilote de l'Arkansas, Walmart avait alors choisi de déployer les plateformes Vusion OS et Vusion IoT au travers des Etats-Unis, où le géant mondial de la distribution exploite près de 4000 magasins.

"Ce contrat est le plus important jamais signé par SES dans son histoire et, sous réserve des validations d’étapes prévues au cours des mois à venir, il pourrait s’élever à un montant de plusieurs milliards de dollars sur les 5 à 7 prochaines années", précise de son côté son PDG Thierry Gadou.

Tapis rouge

Conforté dans cette marque de confiance de Walmart dans sa technologie, il a paru naturel à SES-imagotag d’offrir l’opportunité à l’américain d’entrer à son capital. "Ainsi, compte tenu de la création de valeur que va permettre ce contrat, il a semblé légitime à SES-imagotag d'accepter que Walmart puisse être partiellement associé à cette création de valeur, sous la forme de bons de souscription d'actions", a ajouté le dirigeant.

Dans le détail, cette potentielle augmentation de capital réservée prendrait la forme de bons de souscription d’actions qui représenteraient au maximum 10% du capital de SES-imagotag à terme. La première option ne se déclencherait qu’à partir de 700 millions de dollars de dépenses effectuées par Walmart auprès de SES-imagotag et les 10% ne seraient atteints que si la dépense totale atteint 3 milliards de dollars.

Le prix d’exercice fixé pour les options est de 112,19 euros soit la moyenne pondérée par les volumes des cours des 90 jours précédant la date de l’annonce du contrat. L'action SES-imagotag a clôturé à un cours de 112 euros mercredi soir.

"Cette disposition est indissociable du contrat lui-même", ajoute Thierry Gadou qui invite "fortement" les porteurs de la société à approuver l'émission des bons de souscription d'actions réservée à Walmart lors d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, prévue le 2 juin prochain.

"Le partenariat avec Walmart est entré dans une nouvelle dimension avec la signature d'un accord prévoyant une option pour Walmart d'acquérir jusqu'à 10% du capital au niveau de prix actuel de SES-Imagotag dans le cas où les dépenses totales dépasseraient 3 milliards de dollars. Walmart a donc tout intérêt à dépenser chez SES-imagotag", explique Stifel.

Un premier trimestre supérieur aux attentes

Ce contrat historique avec le géant Walmart étaye les perspectives de croissance du groupe, qui vise à réaliser dès 2023 un chiffre d'affaires de l'ordre de 800 millions d'euros (à comparer à 621 millions l'an dernier) et confère une forte visibilité au-delà.

Et SES-imagotag est sur la bonne voie pour réaliser cet objectif. Au premier trimestre, le spécialiste des étiquettes intelligentes pour les magasins physiques a vu son chiffre d’affaires progresser de 32,5% sur un an pour s’établir à 159,2 millions d’euros. Bien que solide, cette croissance est pénalisée par la déconsolidation sa joint-venture en Chine, survenue en fin d’année 2022, précise SES-imagotag. A périmètre constant, la progression du chiffre d’affaires du groupe au premier trimestre 2023 est de 39%.

Dans le détail, le chiffre d’affaires sur le Vieux Continent s’élève à 130,2 millions d'euros en croissance de 42,4%. Entre janvier et mars, le groupe a pu capitaliser sur le dynamisme de son activité en Allemagne. Dans le reste du monde, le chiffre d’affaires a connu une progression modeste de 1% sur un an. A périmètre constant excluant l’effet négatif de la déconsolidation de sa joint-venture en Chine, le chiffre d’affaires hors Europe a progressé de 27,1%, principalement tirée par la zone Amérique (+31%). A fin mars, les ventes cumulées sur un an glissant s'établissent à 660 millions d'euros, soit une progression de 43,8% depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2022.

SES Imagotag mise toujours sur la poursuite de la pénétration des services à valeur ajoutée à l'image de Captana, sa solution de surveillance des étagères. Elle permet par exemple aux enseignes de signaler des trous d'approvisionnement dans les rayons ou de capturer en temps réel les mouvements des clients en magasin.

Entre janvier et mars, ceux-ci ont affiché une croissance de 32% à 24,5 millions d'euros et 15,4% du chiffre d’affaires réalisé sur le trimestre. Le groupe signale déployer des efforts importants pour intégrer sur le plan technique et fonctionnel les solutions acquises tout récemment (In the Memory en janvier 2023 et Belive.ai un mois plus tard). Le but étant pour SES-imagotag de mettre le marché rapidement des solutions enrichies afin d’accélérer encore sa trajectoire de croissance pour les services à valeur ajoutée.

Le carnet de commandes s’étoffe également. Les prises de commandes du premier trimestre s’établissent à 221 millions d’euros soit une en progression de 30% par rapport à l’année précédente, "et en ligne avec la croissance trimestrielle du chiffre d’affaires".

"Avec 221 millions d’euros de nouvelles commandes au premier 2023, le carnet de commandes nous semble suffisamment étoffé pour ne pas remettre en cause l'objectif de chiffre d'affaires de 800 millions d’euros pour 2023 et renforce notre prévision de chiffre d'affaires de 820 millions d’euros", avance Stifel.

SES-imagotag est également confiant dans la trajectoire que va prendre sa rentabilité en 2023. Plusieurs facteurs positifs étayent ces perspectives. Le groupe évoque en effet une évolution favorable dans le coût des composants ainsi que la reprise de l’euro face au dollar, eux-mêmes couplés à la poursuite d’une forte croissance des solutions et services à valeur ajoutée. Compte tenu de cet alignement favorable des planètes, le groupe table sur la poursuite d’une amélioration substantielle de sa rentabilité.

"En ce qui concerne la rentabilité du groupe, à taux de change eurodollar constants aux niveaux actuels, la parité moyenne pour le premier semestre 2023 serait similaire à celle du premier semestre 2022 et ne devrait donc pas peser sur la marge brute", avance Stifel. "Ainsi, l'évolution récente de la parité eurodollar a augmenté la probabilité que le groupe dépasse les 100 millions d’euros d'EBITDA [résultat brut d’exploitation] en 2023", ajoute le bureau d’études qui maintient sa recommandation à l'achat tout en relevant son objectif de cours à 175 euros après les dernières annonces de SES-imagotag.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse