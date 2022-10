Ses imagotag : Auteur d'un troisième trimestre spectaculaire, SES-imagotag s'envole à un plus haut historique

(BFM Bourse) - Jusqu'où s'arrêtera l'insolente croissance de SES-imagotag ? Le titre du leader mondial des étiquettes électroniques enregistre un nouveau record historique en Bourse vendredi à l'annonce d'un troisième trimestre spectaculaire. Fort d'un impressionnant carnet de commandes, le groupe confirme ses objectifs de chiffre d'affaires pour cette année et affiche une solide feuille de route pour 2023.

SES-imagotag impressionne une nouvelle fois. Le spécialiste des étiquettes intelligentes pour les magasins physiques affiche une insolente croissance de 107,9% au troisième trimestre. Soit des ventes plus que doublées pour ressortir au "niveau record" de 181,8 millions d'euros entre juillet et septembre.

Cette performance de haut vol a fait mouche. Pour la première fois de son histoire, le cours de SES-imagotag a dépassé le seuil des 110 euros vendredi avec une pointe historique à 113,20 euros. L'action du leader mondial de l'étiquetage électronique des articles dans l'univers du commerce physique gagne plus de 40% depuis le début de l'année et même...plus de 1000% sur les dix dernières années.

Dans le détail, le chiffre d’affaires sur le Vieux Continent s’élève à 138,3 millions d'euros en croissance de 121,7%. Au troisième trimestre, l'activité de SES-imagotag a notamment été tirée par l'accélération des déploiements en Allemagne et par une activité toujours dynamique en France et en Europe du Sud.

Dans le reste du monde, le chiffre d’affaires du troisième trimestre a augmenté de 73,5% par rapport à l'exercice précédent, pour s'établir à 43,5 millions d'euros. Le groupe a pu capitaliser sur le dynamisme de son activité en Amérique du Nord, région qui enregistre une nouvelle fois la croissance la plus rapide. En début d'année, le groupe a réalisé un grand coup outre-Atlantique avec l'expansion de son partenariat avec le géant de la grande distribution Walmart.

Sur neuf mois, la croissance de l'activité est tout aussi impressionnante. Les ventes cumulées s'établissent également à un "niveau record" de 467,7 millions d'euros, soit une progression de 61,1 % depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2021.

"Record après record SES-imagotag démontre une nouvelle fois la véritable dynamique de fond qui anime aujourd’hui la société et son marché, la digitalisation en profondeur étant un enjeu crucial pour les acteurs du Retail (distribution physique)", souligne Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate. Ce troisième trimestre réalisé par SES-imagotag est tout simplement "spectaculaire" pour l'analyste.

Des services à valeur ajoutée en forte croissance

SES Imagotag mise également sur la poursuite de la pénétration des services à valeur ajoutée à l'image de Captana, sa solution de surveillance des étagères. Elle permet par exemple aux enseignes de signaler par exemple des trous d'approvisionnement dans les rayons ou de capturer en temps réel les mouvements des clients en magasin. "Après avoir démontré sa capacité à faire adopter ses étiquettes électroniques aux acteurs du Retail, SES-imagotag déroule depuis plusieurs trimestres sa feuille de route quant à l’adoption de ses Services à Valeur Ajoutée (VAS) à ses clients" ajoute l'analyste.

Sur le trimestre, ceux-ci ont affiché une croissance de 62,6% à 27 millions d'euros soit un total de 72 millions d'euros sur 9 mois et 15,5% du chiffre d’affaires global du groupe SES Imagotag. "Offrant récurrence et marges importantes, ces solutions technologiques laissent entrevoir un vrai levier sur les marges" rappelle Louis-Marie de Sade. A long terme, SES Imagotag s'attend à ce que le taux de croissance du chiffre d'affaires de ces services à valeur ajoutée, continue "de dépasser celui des étiquettes".

En dépit du contexte géopolitique complexe et des effets défavorables de l'inflation, le carnet de commandes et le pipeline commercial de SES-imagotag sont tous deux à un niveau record. Les prises de commandes du troisième trimestre 2022 ont augmenté de 16%, à 162 millions d'euros. La croissance sur la période de 9 mois s'est établie à 22 % à 547 millions d'euros. Au cours des 12 derniers mois, les nouvelles commandes se sont élevées à 700 millions d'euros, ce qui a permis au groupe de franchir la barre symbolique des 2 milliards d'euros sur les 12 derniers trimestres.

Une croissance rapide en tête de gondole

Bénéficiant d’un niveau d’activité record et d'un carnet de commandes à un niveau historiquement élevé, SES-Imagotag déclare rester "confiant dans sa capacité à délivrer une croissance mondiale avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 600 millions d'euros et de poursuivre sa dynamique d'amélioration continue de la rentabilité."

Pour 2023, SES-Imagotag reste optimiste. Le groupe précise que son carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d’ores et déjà plus de 80% de son objectif de 800 millions d'euros pour 2023. Il confirme également s’attendre en 2023 à une nouvelle amélioration de sa rentabilité. . "Avec des prises de commandes atteignant 700 millions d'euros sur 12 mois et plus de 2 milliards d'euros au cours des 12 derniers trimestres, et un pipeline commercial au plus haut, nous bénéficions d'une visibilité forte sur notre capacité à atteindre notre objectif de 800 millions€ de chiffre d'affaires pour l'année prochaine", Thierry Gadou, Président-Directeur général de SES-imagotag.

"Le management démontre une nouvelle fois sa vision ainsi que son excellente gestion opérationnelle" pointe EuroLand Corporate qui maintient sa recommandation à l'achat tout en relevant son objectif de cours à 127 euros après la publication du jour.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse