Ses imagotag : Attaqué par le fonds Gotham City Research, SES-imagotag annonce un semestre record

(BFM Bourse) - Le spécialiste des étiquettes électroniques bondit à la Bourse de Paris après avoir formulé de nouveaux arguments contre les allégations de Gotham City Research. SES-imagotag a profité de cette mise au point pour rassurer le marché sur l'orientation de son activité, avec à la clé un premier semestre "record".

SES-imagotag poursuit son plan de reconquête du marché . Et cela passe par une nouvelle riposte contre les attaques formulées par Gotham City Research en fin de semaine dernière, sur des faits de fraude.

Pour muscler ses arguments, SES-imagotag a demandé à ses commissaires aux comptes, Deloitte et KPMG, une attestation sur la comptabilisation des ventes à BOE, une société chinoise alliée de SES-imagotag, dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022.

Le document produit par ces deux cabinets indique que les transactions avec BOE pour un montant de 53,1 millions de dollars ont été neutralisées et ne sont donc pas comprises dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe SES-imagotag au 31 décembre 2022 s'élevant à 620,9 millions d'euros.

Des arguments invalidant la thèse de Gotham City Research

Pour SES-imagotag, cette attestation sur la comptabilisation des ventes à BOE "invalide l’argument central de Gotham City Research sur lequel s’appuyait l’accusation de double-comptage de revenu circulaire avec BOE et de surévaluation du chiffre d’affaires et du résultat dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022". Le spécialiste des étiquettes électroniques rappelle dans son communiqué que le rapport édité par Gotham City Research affirmait que "BOE est un des premiers clients de SES représentant 10% de son chiffre d’affaires".

Dans une longue note au vitriol sur le groupe français publiée jeudi dernier, le fonds d'investissement mettait en cause des transactions avec BOE Technology Group, qui possède 32% du capital de l'entreprise française via une filiale. Gotham City Research jugeait alors que ces transactions constituaient des boucles et gonflaient "artificiellement" le chiffre d'affaires de la société.

Lundi, le spécialiste des étiquettes électroniques avait déjà lancé une contre-attaque et développé ses arguments contre les faits reprochés par Gotham City Research, dans un long document de 15 pages.

Le spécialiste des étiquettes électroniques réitère ce jeudi sa volonté de lancer une action en justice contre le vendeur à découvert. SES Imagotag a expliqué dans son communiqué avoir "mandaté ses conseils aux fins d'alerter l'Autorité des marchés financiers sur les nombreux manquements commis par Gotham City Research" ainsi que le "parquet national financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses".

Un premier semestre record en vue

Malgré ces vents contraires, SES-imagotag se dit "plus que jamais" concentré sur son plan de développement "Vusion ‘27", qui doit permettre au spécialiste des étiquettes électroniques d'atteindre 2,2 milliards d'euros de revenus, contre 621 millions d'euros en 2022.

Faisant un pied de nez à Gotham City Research et à ses accusations visant à la "déstabiliser", l'entreprise explique avoir pris l’initiative d’anticiper son calendrier habituel pour annoncer l'orientation de son activité du premier semestre. Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre dépassera ainsi le cap des 200 millions d’euros, ce qui constitue un "record historique" pour la société.

SES-imagotag a également précisé que le premier semestre 2023 sera "le meilleur semestre historique de la société", avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé d’environ +30% en ligne avec ses prévisions annuelles. L'entreprise prévoit toujours de réaliser des ventes annuelles de l'ordre de 800 millions d'euros.

Cette communication, visant à "rassurer les investisseurs", produit l'effet escompté. SES-imagotag signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120, et bondit de 13,75% à 99,40 euros vers 10h30. Rappelons, que le titre évoluait non loin des 170 euros à la Bourse de Paris, avant l'attaque de Gotham City Research la semaine dernière.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse