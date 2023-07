Ses imagotag : Après Walmart, SES-imagotag annonce de nouveaux succès commerciaux aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - Le spécialiste des étiquettes électroniques annonce plusieurs succès commerciaux aux Etats-Unis, dont la signature d'un contrat avec l'une plus grandes chaînes américaines de magasins de proximité. Mais le dossier reste encore menacé par la publication de la seconde partie du rapport de Gotham City Research.

Grâce à son énorme contrat signé avec Walmart en avril dernier, SES-imagotag s'est vu dérouler un tapis rouge sur le marché nord-américain du commerce de détail. Plusieurs sociétés américaines ont décidé de faire confiance au fabricant d'étiquettes pour accompagner la transformation numérique de leurs points de vente.

Le fabricant d'étiquettes électroniques a annoncé lundi matin la signature d'un contrat avec l'une des plus grandes chaînes américaines de magasins de proximité, C-Store, pour déployer sa plateforme d'informatique dématérialisée Vusion IoT Cloud et ses étiquettes intelligentes sur plus de 800 points de ventes C-Store.

La plateforme Vusion permettra à la chaîne de distribution C-Store de mieux gérer ses magasins en automatisant et en contrôlant de manière centralisée les prix et les promotions, tout en rationalisant ses opérations. L'accord entre SES-imagotag et C-Store, dont le montant n'a pas été communiqué, s'étend sur les 12 à 18 prochains mois, précise le groupe français.

6.000 points de ventes en Amérique du Nord

Parallèlement, l'entreprise fondée en 1992 a annoncé l'expansion de son partenariat avec l'un des plus grands détaillants régionaux des Etats-Unis. Après "une phase de déploiement réussie", la société, dont le nom n'a pas été dévoilé, a choisi d'étendre l'utilisation de Vusion IoT et des étiquettes électroniques développées par SES-imagotag pour un total de 350 magasins.

"Grâce à la plateforme Vusion, ce détaillant en alimentation est désormais en mesure d'automatiser les tâches manuelles et de redéployer les salariés pour qu'ils se concentrent sur des activités à plus forte valeur ajoutée en contact avec les clients", explique SES-imagotag.

Une autre société américaine, mais cette fois-ci éloignée du secteur de la distribution alimentaire, a également privilégié les solutions développées par SES-imagotag. Il s'agit d'un "important détaillant américain spécialisé dans l'amélioration de l'habitat" qui prévoit d'adopter la plateforme VUSION IoT Cloud et les étiquettes électroniques de SES-imagotag pour améliorer l'expérience client dans plus de 250 showrooms (salles d'exposition) à travers le pays.

"Grâce aux solutions IoT fournies par SES-imagotag, les clients du détaillant bénéficieront désormais d'une expérience d'achat en ligne plus intuitive grâce à la tarification en temps réel des produits, aux niveaux de stock et à des informations détaillées sur les produits", précise le groupe français.

Après le méga-contrat remporté auprès du géant Walmart, l'ajout de ces divers contrats signés aux Etats-Unis porteront à environ 6 000 le nombre de magasins équipés des solutions SES-imagotag en Amérique du Nord.

A la Bourse de Paris, SES-imagotag cède désormais 0,4% après avoir gagné plus de 3% dès les premiers échanges, en réaction à ces diverses annonces.

En attendant l'acte II de Gotham City

SES-imagotag en effet reste sous l'étroite surveillance des investisseurs, alors que Gotham City Research prévoit de dégainer la deuxième partie de sa note au vitriol sur le groupe français. Le dossier en Bourse reste donc encore bien volatil avant la date de la publication de ce second document, qui n'est pas encore connue du marché.

Rappelons que SES-imagotag est dans la tourmente depuis le 22 juin, date à laquelle Gotham City a publié une note de recherche au vitriol sur le groupe français. Le vendeur à découvert accusait SES-Imagotag d'avoir publié des rapports financiers "trompeurs, incorrects et déficients" entre 2020 et 2022, en lien avec son principal actionnaire, le chinois BOE Technology.

SES-imagotag est immédiatement monté au créneau et a publié deux réponses aux allégations formulées par Gotham City Research, la semaine dernière. Jeudi, le groupe a contre-attaqué en se basant sur une attestation produite par ses commissaires aux comptes, Deloitte et KPMG, concernant la comptabilisation des ventes à BOE. Pour SES-imagotag, le document produit par ces deux cabinets "invalide l’argument central de Gotham City Research sur lequel s’appuyait l’accusation de double-comptage de revenu circulaire avec BOE et de surévaluation du chiffre d’affaires et du résultat dans les comptes consolidés au 31 décembre 2022"

Le groupe français entend également donner une suite judiciaire à ces attaques. Il a annoncé avoir "mandaté ses conseils aux fins d'alerter l'Autorité des marchés financiers sur les nombreux manquements commis par Gotham City Research" ainsi que le "parquet national financier pour diffusion d'informations fausses et trompeuses".

SES-imagotag a profité de cette dernière mise au point pour rassurer le marché sur l'orientation de son activité. La société a annoncé que le premier semestre 2023 sera "le meilleur semestre historique de la société", avec une croissance du chiffre d’affaires consolidé d’environ +30% en ligne avec ses prévisions annuelles. L'entreprise prévoit toujours de réaliser des ventes annuelles de l'ordre de 800 millions d'euros.

